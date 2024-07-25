Диетолог объяснил запрет шалфея в России

Садоводам в России запретили сажать на участках шалфей и мяту, за нарушение грозит штраф в 300 тысяч рублей. По словам диетолога Андрея Бобровского, эти растения, помимо имеющейся пользы, несут много скрытых опасностей, сообщает «ФедералПресс» .

Во-первых, шалфей влияет на гормональный баланс организма и может плохо сказываться на организме беременной женщины. Как и мята, шалфей взаимодействует с некоторыми лекарствами и может вызывать аллергические реакции. Но ключевая опасность — это его психотропное воздействие.

«Не совсем законное использование шалфея заключается в том, что его употребляют в больших дозировках. И он влияет как средство психотропное, изменяющее сознание», — отметил врач.

Ранее россиянам рассказывали, какие растения не стоит сажать на приусадебных участках владельцам кошек и собак. Опасными для домашних питомцев могут стать ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы. При попадании в ротовую полость и кишечник эти яркие цветы могут вызвать токсический шок и системные расстройства.