Диетолог назвала необычные полезные свойства майонеза

Диетолог и косметолог Марият Мухина рассказала, что майонез — это не только аппетитный соус, но и универсальный продукт, который может поразить своим использованием вне кулинарии, отметив, что он обладает большим количеством полезных свойств, сообщает Life.ru .

Майонез появился в Майоне, и его местные жители применяли не только в приготовлении пищи, но и как средство для мытья, шампунь и даже в косметических целях. По мнению экспертов, он имеет положительное воздействие на кожу и волосы благодаря своему уникальному составу. Например, для кожи лица он служит отличным увлажняющим средством благодаря содержанию яичных желтков и растительных масел.

«Майонез славится своим высоким содержанием жиров и витаминов, что делает его отличным средством для восстановления и питания волос. Нанесение майонеза на волосы на 20-30 минут может увлажнить их, сделать менее ломкими и более блестящими. Особенно полезен он для сухих и поврежденных волос», — отметила Мухина.

По ее словам, после подобного ухода пряди становятся более послушными и легко поддаются укладке. Помимо ухода за волосами, майонез можно применять в качестве кондиционера для кожи после бритья.

Кроме того, майонез можно применять для обертываний тела. Косметолог порекомендовала наносить его на проблемные зоны, оборачивать пленкой и держать 15-20 минут. Это поможет улучшить структуру кожи, сделав ее более гладкой и упругой.

Мухина также представила интересные бытовые способы использования майонеза. Он может быть эффективным для чистки металлических изделий, например, из меди или латуни. Нужно просто нанести майонез, оставить на некоторое время, а затем протереть тряпкой — металл снова засияет.

Если возникла проблема с насекомыми, можно смешать майонез с капелькой ядовитого раствора и разместить несколько ловушек в укромных уголках. Тараканов привлечет майонез, а ядохимикаты справятся с ними, посоветовала специалист.

Это универсальное средство также будет полезно для удаления жирных пятен с одежды. Можно попробовать нанести немного майонеза на загрязненное место, оставить на 10 минут, а затем тщательно смыть. Майонез поможет расщепить жир, что упростит процесс избавления от пятна, заключила Мухина.