Die Welt: не менее 6 бомб использовались для подрыва «Северных потоков»

Минимум шесть взрывных устройств задействовали злоумышленники при подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщает ТАСС .

Die Welt пишет, что в судебных материалах по данному делу указано наличие мест повреждений труб, о которых ранее не говорили. Их нашли шведы. До этого специалисты думали, что в диверсии применяли четыре бомбы.

Подрывы «Северных потоков» произошли в сентябре 2022 года. Отмечены беспрецедентные разрушения на трех нитках газопровода. Сейсмологи в Швеции зафиксировали два взрыва на маршрутах залегания ниток. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Ранее директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у страны есть сведения, доказывающие причастность профессиональных англосаксонских диверсантов к теракту.