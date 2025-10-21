Девушка убила мужа и забеременела от другого в колонии через вентиляцию

сегодня в 15:11

Забеременевшую через вентиляцию американку признали виновной в убийстве

Американку Дейзи Линк признали виновной в убийстве ее супруга. Женщина ранее стала известна тем, что забеременела от другого парня Хоана Депаса в колонии через вентиляцию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на материал CBS News.

Депас сидел в иной камере. Линк разговаривала с ним через шахту вентиляции.

Пара обменивалась маленькими предметами и спермой. Затем у них начались романтические отношения. Девушка забеременела благодаря необычному способу зачатия.

Линк раскрыла СМИ, как ей удалось стать будущей мамой. Депас, по ее словам, «сворачивал сперму в некий предмет на манер сигареты», после чего цеплял на леску, находившуюся в вентиляции. Затем девушка доставала ее.

Потом Линк добавляла сперму в свечи для лечения молочницы и вводила в себя.

