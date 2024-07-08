Девятиклассница не сдала ОГЭ и сбежала из дома в Тверской области

17-летняя ученица из деревни Лазарево Тверской области не сумела сдать экзамены по русскому языку, обществознанию и географии и сбежала из дома, сообщает SHOT .

Ранее она уже оставалась на второй год из-за плохой успеваемости в школе. По поводу учебы девушка часто ссорилась с родителями. После проваленных экзаменов она решила уйти из дома.

Выпускница взяла с собой немного вещей и сбежала, при этом оставив все документы. Когда родители обнаружили пропажу дочери, они обратились в полицию.

Правоохранители при обыске дома нашли записку, в которой девушка сообщила родителям, что те ей не нужны. Она отметила, что устала от бесконечных упреков и хочет жить одна.

Спустя сутки девушку удалось найти. Все это время она гуляла по улицам. В сентябре ей предстоит пересдача ОГЭ, а с семьей теперь работает полиция.

Ранее студент МГУ покончил с собой после проваленной сессии. Он учился на механико-математическом факультете.