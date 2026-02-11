Девятиклассники из Наро-Фоминского округа посетили экскурсию в отделе полиции Апрелевки

Девятиклассники Апрелевской школы №1 9 февраля побывали на экскурсии в отделе полиции Апрелевки, где познакомились с работой подразделений и приняли участие в профилактической лекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия для девятиклассников прошла 9 февраля в Апрелевском отделе полиции. Сотрудники рассказали школьникам о работе подразделений, показали дежурную часть, изолятор временного содержания и оружейную комнату. Ребятам объяснили, как регистрируются обращения граждан и как проходит реагирование на происшествия.

После экскурсии для подростков провели профилактическую лекцию. Основными темами стали возраст наступления уголовной и административной ответственности, преступления в интернете, IT-мошенничество и обман в онлайн-играх. Также полицейские обсудили с учащимися вопросы противодействия экстремизму и напомнили о правилах комендантского часа в Московской области. Полученные знания школьники закрепили в игровой викторине по правовой грамотности.

Заместитель главы округа Елена Кузнецова отметила, что такие встречи помогают подросткам разобраться в вопросах личной безопасности и ответственности, формируют правовую культуру и учат принимать взвешенные решения. Особый интерес у школьников вызвали реальные примеры из практики и обсуждение интернет-безопасности. Экскурсия помогла подросткам лучше понять работу системы защиты правопорядка и важность соблюдения закона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.