Девелопер Щекин назвал бизнес драйвером развития исторического наследия территорий

Объекты культурного наследия должны становиться не только предметом охраны, но и полноценным инструментом развития территорий. Такое мнение высказал совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Экономика наследия начинается там, где объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми. Спорт, образование, культура, гастрономия, детские программы, общественные пространства — все это инструменты, которые позволяют превратить историческое здание в живой центр городской активности», — отметил он в интервью федеральному телеканалу «Россия 24» в студии на ПМЭФ.

Ранее в пятницу тему исторического наследия обсудили на ПМЭФ в ходе сессии «Экономика наследия: как превратить культурный капитал в драйвер развития территорий». Как отметил Щекин в своем выступлении, одной из ключевых проблем остается восприятие работы с объектами культурного наследия как сложной социальной нагрузки. Инвесторов зачастую останавливают длительные сроки реализации проектов, значительные затраты на восстановление, а также необходимость взаимодействия с большим количеством ведомств и прохождения сложных согласовательных процедур.

При этом, подчеркнул он, именно предпринимательское сообщество способно стать одним из ключевых участников государственной программы по сохранению культурного наследия.

В качестве примера такого подхода девелопер привел Дом русского бильярда «Москва» — объект культурного наследия эпохи конструктивизма, бывший клуб для рабочих фабрики «Свобода», созданный по проекту архитектора Константина Мельникова. Здание было восстановлено по поручению правительства Москвы и удостоено премии «Московская реставрация». Сегодня здесь работают пространства русской кухни, детский центр, площадки для мероприятий и первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда с применением технологий искусственного интеллекта.

Отдельное внимание он уделил необходимости формирования системных условий для бизнеса. По его словам, значимую роль в этом процессе уже играет ДОМ.РФ как институт развития, вовлекающий объекты культурного наследия в хозяйственный оборот.

Сессия «Экономика наследия: как превратить культурный капитал в драйвер развития территорий» прошла в рамках ПМЭФ при поддержке ДОМ.РФ. Участники обсудили механизмы вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот, создание стимулов для инвесторов и роль исторической среды в развитии регионов. В дискуссии приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правления СИБУР Михаил Карисалов, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.