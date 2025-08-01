Детскую площадку в деревне Солнечногорска оборудуют камерами видеонаблюдения

На территории городского округа Солнечногорск состоялась встреча заместителя главы городского округа Нодара Бощевана совместно со старостами и местными жителями. Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы улучшения инфраструктуры и повышения уровня комфорта жизни в деревне Лаптево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В числе главных новостей — завершение работ по созданию новой игровой площадки для детей. Родители юных солнечногорцев выразили пожелание оборудовать территорию камерами видеонаблюдения. Заместитель главы отметил, что их установка запланирована до конца августа.

Жители также подняли вопрос об установке павильона на одной из дорог, находящейся в ведении региональных служб. На сегодняшний день уже получено подтверждение о положительном решении, и вскоре жители получат возможность воспользоваться удобным и безопасным остановочным комплексом.

Особое внимание было уделено состоянию дороги и обочины на выезде из деревни Лаптево. После конструктивного обсуждения принято решение направить запросы в профильные ведомства для оперативного поиска наилучшего варианта решения проблемы. Итоги рассмотрения запросов будут доведены до местного старосты.

«Продолжаем работать над улучшением качества жизни в деревне Лаптево. Дополнительно с жителями также обсудили планы по дальнейшему благоустройству деревни, включая озеленение и создание зон отдыха для детей и молодежи», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Также солнечногорцы могут обратиться по вопросам содержания территорий по телефону круглосуточной горячей линии: 8(800)201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.