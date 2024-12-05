Детскую площадку обновили в округе Подмосковья по просьбам жителей

В Подольске на улице Батырева по просьбам жителей обновили детскую игровую площадку. Игровые элементы отремонтировали на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь здесь есть все необходимое для безопасного и активного отдыха детей: просторная зона для игр и бега, яркая большая горка, качели и турники. Заменили цветное покрытие. На площадке могут играть как малыши, так и школьники.

Работы проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Новые качели, горки, карусели теперь встречают юных жителей деревень Борисовка, Стрелково, Малое Брянцево. На каждой обновили безопасное покрытие, лавочки, урны, ограждения.

Кроме того, в округе уже приступили к формированию списка площадок, где проведут работы в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.