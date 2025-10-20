Детский писатель дала советы для полезных и интересных осенних каникул

Писатель Медведева: детей нужно привлекать к планированию отдыха на каникулах

Детский писатель и эксперт по развитию интеллекта Светлана Медведева поделилась рекомендациями, как школьникам провести осенние каникулы с пользой и интересом, сообщает «ФедералПресс» .

Через неделю школьники уйдут на осенние каникулы, которые продлятся неделю.

Медведева отметила, что после напряженной четверти детям необходим отдых, но пассивное потребление контента не приносит пользы и затрудняет возвращение к учебе. Родителям стоит заранее продумать, как организовать каникулы, чтобы ребенок и отдохнул, и получил новые впечатления. Важно привлекать детей к планированию досуга, чтобы они не воспринимали его как навязанный.

В городах проходят культурные программы, экскурсии, спектакли и кинопоказы. Можно устраивать прогулки на природе, наблюдать за птицами, собирать листья, устраивать пикники или посещать экофермы. Физическая активность помогает снять усталость и стресс.

Дома полезно вместе читать книги, смотреть мультфильмы и обсуждать их, что развивает мышление и эмоциональный интеллект. Важно включать ребенка в домашние дела и играть в настольные игры. Также рекомендуется сохранять режим дня и уделять время повторению школьной программы, чтобы облегчить возвращение к учебе.