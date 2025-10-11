Детский омбудсмен Москвы призвала признать зацепинг экстремистским движением

В России зацепинг могут признать экстремистским движением, в том числе по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. По словам столичного детского омбудсмена, в складывающейся ситуации, когда гибнут дети и существует системная угроза, она не видит иного выхода, поэтому предлагает пойти на такой шаг.

«Мы продолжаем работать вместе с транспортной прокуратурой Московского региона. Разбираем каждое дело, каждую трагедию и все чаще видим одно и то же: дети, подростки, жизни, которых больше нет. Каждая такая история — это не просто боль. Это — сигнал. Я не вижу другого выхода. Это движение должно быть признано экстремистским», — написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула, что зацепинг следует признать экстремистским движением не только потому, что часто гибнут дети, но и потому, что существует системная угроза: из-за зацеперов страдают тысячи людей, так как нарушается движение поездов, а из-за этого кто-то опаздывает на пересадки, операции и важные встречи.

По словам Ярославской, в настоящий момент ситуация с зацеперами складывается таким образом, что пора действовать жестко и последовательно, а также бескомпромиссно, так как речь идет о жизнях детей и будущем страны.

Ранее аналогичное мнение о признании зацепинга экстремистским движением высказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, в Сети есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге.

