Детский конкурс «Служба спасения глазами детей» стартовал в Подмосковье

В рамках конкурса дети могут поделиться своим видением работы экстренных служб с помощью рисунков, фотографии или видео о своих героях–спасателях, медиках, полицейских.

Цель конкурса — показать важность и значимость деятельности службы спасения, а также повысить узнаваемость системы-112 Московской области среди детей и молодежи.

Конкурс проводится ГКУ МО «Центр 112» при поддержке правительства Московской области. В нем могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций и объединений Московской области, семьи.

Положение о проведении конкурса можно найти на официальных сайтах службы спасения: 112mo.ru и 112mosreg.ru.

Все конкурсные материалы следует направить на электронную почту konkurs112@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 7-а (с пометкой «На конкурс») не позднее 23 августа 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.