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Детсад на 107 мест появится в подмосковном ЖК «Театральный парк»

Строящийся детский сад на 107 мест в ЖК «Театральный парк» г. о. Королев подключен к системе «Безопасный регион». Девелопер оснастил здание оборудованием и камерами видеонаблюдения. Система создана для обеспечения общественной безопасности в Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На объекте полностью выполнены каменная кладка и остекление. Строители завершают монтаж навесного вентилируемого фасада. Подходят к концу работы по устройству системы водоснабжения. Проведены основные отделочные работы в групповых ячейках, пищеблоке, технических помещениях подвальной части здания. На финальной стадии устройство наружных инженерных сетей.

Общая площадь дошкольного учреждения — более 1,9 тыс. кв. метров. Здесь для детей разместят групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную, методические кабинеты.

В жилом комплексе «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3786 квартир. На территории комплекса открылись гимназия и дошкольное учреждение. На первых этажах домов жителям доступна необходимая инфраструктура: магазины, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.