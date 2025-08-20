Детсад для 350 малышей готовится к открытию в ЖК «Пятницкие Луга» Химок

В дошкольной образовательной организации жилого комплекса «Пятницкие Луга» завершаются последние подготовительные работы перед открытием. Детский сад на 350 мест примет первых воспитанников уже 1 сентября. Группа «Самолет» возводит соцобъект в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Это первое дошкольное учреждение на территории проекта, и его открытие обеспечит рабочими местами 84 человека — педагогов, а также сотрудников из числа административного и технического персонала.

Трехэтажное здание общей площадью 4,4 тыс. кв. м вместит 14 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Проект детского сада создан с учетом комфортной среды для маломобильных групп населения — входная группа находится на уровне земли, внутри предусмотрены специальные санузлы, просторные коридоры и лифт. Для каждой групповой ячейки для детей созданы отдельные помещения со спальней, игровой, буфетной, раздевалкой и санузлом.

Для праздничных мероприятий, занятий пением и просмотра детских фильмов предусмотрен просторный музыкальный зал с проектором. Физическим развитием малышей займутся в спортивном зале. При нем оборудовали гимнастическую стенку, горку и детские тренажеры. Кружковую можно будет использовать как универсальное классное помещение или творческую мастерскую — например, для занятий лепкой или рисованием. Во всех помещениях установили светлую мебель и весь необходимый инвентарь.

На территории детского сада провели благоустройство и озеленение: высадили деревья, кустарники, цветы, проложили тропинки, установили уличное освещение и создали зоны для активного времяпрепровождения и отдыха. Для каждой группы детей обустроена собственная прогулочная площадка с безопасным игровым оборудованием из дерева и теневым навесом, защищающим от солнца и осадков. Кроме того, на территории появились две спортивные площадки для активных занятий на свежем воздухе.

Жилой комплекс «Пятницкие Луга» возводится на северо-западе Московской области, в городском округе Химки. В окружении проекта множество мест для прогулок — Митинский лесопарк, Захарьинская пойма и старинная усадьба Середниково. Помимо 15 жилых корпусов с коммерческими помещениями на первом этаже, в общей сложности на территории проекта планируется строительство четырех детских садов суммарно на 1200 мест, двух школ на 1100 и 1350 мест, поликлиники на 320 посещений в смену, нескольких паркингов со встроенными объектами ритейла и торгового центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.