Детям-сиротам Раменского округа вручили сертификаты на приобретение жилья

Счастливым обладателем сертификата стал Илья Романович Евсин. Четверо ребят получили ключи от благоустроенных квартир в г. Раменское. Это Денис Бычков, Любовь Жадан, Ирина Жаденова и Анна Иванова.

«Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность жить в комфортных и безопасных условиях. Сегодняшнее мероприятие — не просто вручение документов и ключей, это следующая страница в жизни ребят, новый старт и надежда на лучшее будущее. Я хочу пожелать молодым людям уюта и тепла в их новых домах. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается», — отметил Малышев.

На территории Раменского городского округа реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище». Детям — сиротам, достигшим возраста 18 лет, предоставляются благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 27 кв. м., а также государственные жилищные сертификаты Московской области.

В 2024 году в Раменском городском округе подлежат обеспечению жилыми помещениями 29. С начала года детям-сиротам вручено 11 сертификатов.

В настоящее время 6 детей-сирот реализовали свое право на жилье, ими приобретены благоустроенные квартиры за счет средств жилищных сертификатов Московской области.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.