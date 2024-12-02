Дети‑сироты получили сертификаты на мебель и технику в Солнечногорске

В Солнечногорске детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей вручили денежные сертификаты на покупку мебели и техники. Это поможет обустроить им свои новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее собственное жилье ребята приобрели благодаря жилищным сертификатам. Они получили их после совершеннолетия. Данная мера поддержи предусмотрена всем таким детям в стране, но в Солнечногорске пошли еще дальше. Здесь с 2024 года запустили социальный проект по улучшению их быта. Сертификат позволяет закупить на усмотрение мебель и технику на сумму 150 тыс. рублей.

«Солнечногорский округ первый такую историю придумал, закрутил. Для детей это серьезная поддержка. Мы хотели, чтобы они чувствовали плечо государства — старшего товарища, который всегда поддержит, и подарили детям праздник», — рассказал начальник Окружного управления социального развития № 20 Министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.

Эта социально важная инициатива реализуется совместными усилиями Всероссийского комитета поддержки президента, благотворительного фонда «Дари Добро», окружного управления социального развития и производственных предприятий.

«Это пилотный проект, очень позитивный. Совместно с бизнесом мы проводим уже вторую акцию в Солнечногорске по обеспечению детей мебелью и бытовой техникой в полученных квартирах. Первая была в июле. Такой опыт мы решили распространить на все Подмосковье», — отметил председатель Всероссийского комитета поддержки Путина Роман Путин.

Всего в Солнечногорске с начала года уже 12 детей-сирот и без попечения родителей обеспечили жильем.

Анастасия учится на 3-ем курсе колледжа «Подмосковье» по специальности «правоохранительная деятельность», прыгает с парашютом и активно занимается обстановкой квартиры в поселке Голубое.

«Я с детства мечтала об этой профессии, она мне очень нравится, а теперь у меня еще есть и квартира мечты. Там просторно. Обустроили ванную, на днях приезжают замерять потолки и кухню. Мебель хочу в стиле лофт», — поделилась Анастасия.

Благодаря жилищному сертификату ребенок может выбрать квартирую в Подмосковье и сразу оформить ее в собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете.

Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.