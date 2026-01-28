Дети в Орехово-Зуевском центре осваивают вышивку на деревянных игрушках

В реабилитационном отделении социального центра «Орехово-Зуевский» в Орехово-Зуеве дети начали заниматься вышивкой крестиком на деревянных игрушках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В реабилитационном отделении социального центра «Орехово-Зуевский» в Орехово-Зуеве для детей организовали занятия по вышивке крестиком на деревянных игрушках. На уроках ребята учатся работать с нитками, иголками и ножницами, а также соблюдать порядок на рабочем месте.

Для безопасности используются специальные иголки и ножницы с тупыми концами, а материалы выбирают экологичные. Между детьми соблюдается дистанция. Такие занятия способствуют развитию мелкой моторики, внимания, усидчивости, чувства цвета и воображения.

Это уже четвертое занятие по новому направлению. Главная задача педагогов — вовлечь всех детей в творческую работу. В отделении также продолжается проект «Ментальное долголетие», где занятия начинаются с дыхательной гимнастики и физических упражнений в стиле цигун.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.