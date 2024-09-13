Дети-сироты из Наро-Фоминска получили сертификаты на покупку собственного жилья

Дети-сироты из Наро-Фоминского округа Ольга, Максим и Данила обучаются в различных училищах и техникумах Москвы и Московской области. Сегодня эти студенты стали обладателями денежных сертификатов на приобретение собственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жилищные сертификаты, в торжественной обстановке детям-сиротам вручили первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григорий Кучеров и заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Михаил Янковский.

Программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в округе с 2013 года. За это время обладателями собственного жилья стали 127 детей. Свое жилье в начале взрослой жизни — серьезное подспорье для успеха и реализации жизненных планов.

«Приобрести жилье с их помощью смогут третьекурсник «Колледж им. Маршала В. И. Чуйкова» Максим Цуканов, первокурсница ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» Ольга Слободенюк и студент 2-го курса ГБПОУ МО «Можайский техникум» Данила Розенко. Поздравляю молодых людей с этим важным в их жизни событием. Сертификаты вручаются в рамках реализации подпрограммы „Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ муниципальной программы «Жилище» Наро-Фоминского городского округа», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.