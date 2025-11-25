Дети пытаются обмануть проверку возраста в Roblox куклами Bratz

Roblox объявила, что с января 2026 года всем пользователям надо будет подтвердить свой возраст через камеру со встроенным ИИ. Это произошло после того, как платформу обвинили в том, что она допускает педофилов к общению с детьми внутри игры.

После проведения проверки игроков разделят на шесть групп в соответствии с возрастом — они будут обособлены. Каждой группе придется играть в игры, которые доступны их возрасту. Поэтому из-за введения верификации часть пользователей платформы рискует потерять возможность играть в любимые игры.

Несовершеннолетние пытаются найти нестандартные способы решения проблемы. Так, юные любители Roblox заметили, что система проверки по непонятным причинам распознает лица кукол Bratz. То есть если показать их камере, то камера принимает их за человека.

Однако есть нюанс — программа не может установить возраст куклы. Но пользователи не сдаются и продолжают искать пути обхода системы.

Ранее журналист Сара Мартин на неделю окунулась в мир Roblox под видом восьмилетней девочки. Она столкнулась с домогательствами и агрессивным поведением других игроков.

