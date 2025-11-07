Журналист неделю играла в Roblox от лица ребенка и столкнулась с домогательством

Окунувшись в мир Roblox на семь дней под видом восьмилетней девочки, журналист Сара Мартин испытала настоящий шок. Ее игровой опыт оказался омрачен травлей, чувством тревоги и домогательствами сексуального характера, сообщает Baza .

В течение недели Сара Мартин исследовала разные игровые миры внутри Roblox и осталась крайне разочарована. Она столкнулась с целым рядом проблем: помимо сложностей с освоением игрового процесса, ее внимание привлекло агрессивное поведение других участников.

К примеру, в игре, посвященной переодеванию и демонстрации нарядов, ее персонажа забросали виртуальными помидорами. А в подвале той же игры ее аватар случайно попал в жуткую комнату, окрашенную в красный цвет, где, по сюжету, бесследно исчезают героини.

Более того, журналистка посетовала на навязчивое преследование ее аватара со стороны некоторых игроков, которые отправляли в чате непристойные сообщения и пытались склонить ее к сокрытию переписки от родителей. Ее усилия по сохранению анонимности и соблюдению осторожности не всегда приносили результаты.

Все это происходит на фоне неутихающих обвинений в адрес Roblox, где, по мнению многих, «полно педофилов».

В конечном итоге журналистка пришла к выводу, что, несмотря на наличие родительского контроля и системы модерации, в Roblox по-прежнему существует огромное количество вызывающих вопросы ситуаций.

