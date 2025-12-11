сегодня в 19:20

Дети Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Тайна Волшебной Мелодии»

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив был создан культурно- просветительский проект для детей — музыкальная сказка «Тайна Волшебной Мелодии», включая 8 песен и мультипликационных клипов, сообщает пресс-служба организаторов.

Сказка раскрывает и объясняем маленьким слушателям темы дружбы, семейных ценностей, культурных традиций, уважения к знаниям и единства народов.

В создании проекта приняли участие ведущие артисты и детские хоровые коллективы: финалистка «А-ну-ка, все вместе» Анастасия Иванова, Большой детский хор имени В. С. Попова, хор «Великан».

Сказка нашла огромный отклик у детей и подростков, ротируется на радиостанциях, песни из нее играют на общественных катках и в парках.

Сказка может быть полезна учреждениям культуры, образования и организациям социальной направленности, работающим с детской и молодежной аудиторией.

На сайте проекта tainamelodii.ru мультфильмы и музыка в открытом доступе (бесплатно).

Проект реализуется при поддержке ПФКИ https://xn--80aeeqaablirdbg6a3ahh

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.