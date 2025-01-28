Дети Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Мой папа и Я за безопасные дороги»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в VIII Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги», приуроченном ко дню Защитника Отечества. Конкурс будет проходить с 28 января по 28 февраля, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Мероприятие направлено на активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах; привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма; развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения; пропаганду здорового и безопасного семейного образа жизни; развитие творческих способностей детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурс рисунков проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства».

Творческие работы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.fond-edykina.ru; http://new.fond-edykina.ru/index.php. Сайт проекта.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (903) 947-66-81; +7 967 640-17-45 (WhatsApp; Telegram).

Прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни.

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