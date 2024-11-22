Дети и родители провели спортивное мероприятие в детском саду в Наро-Фоминске

В рамках реализации регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада» в Наро-Фоминской школе № 1 (дошкольное отделение № 3) на тематической неделе — «Каникулярная неделя: находки вашего ДО (Моя семья)» с детьми старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста, совместно с родителями было проведено праздничное спортивное мероприятие с элементами театрализованного представления «Волк и семеро козлят». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Веселое музыкальное сопровождение, зажигательные танцы и песни, великолепная игра детей, педагогов и родителей превратили театральную постановку в незабываемое зрелище. Много радости, позитива, восторга и веселья доставило мероприятие мамам, бабушкам и детям. Герои сказки показали зрителям, как в сложной ситуации необходимо смело принимать верное решение, а мамы с большой любовью и отзывчивостью приходили на помощь, танцевали, играли с детьми. Юные артисты получили положительные эмоции от своей игры и громкие аплодисменты от благодарных зрителей. Мероприятие прошло ярко, познавательно и очень интересно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.