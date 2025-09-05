Детеныш морского котика родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в павильоне «Ластоногие» у самки Юшки и самца Пирата родился долгожданный детеныш. Ранее пара морских котиков становилась родителями в 2018 и 2020 году, тогда у них появились два самца, которых назвали Роджер и Сильвер, сообщает пресс-служба зоосада.

Новорожденный морской котик тоже оказался самцом. Первые несколько недель жизни он обитал во внутреннем бассейне рядом с матерью, которая учила его плавать. В настоящее время щенок морских котиков периодически плавает вместе с родителями в бассейне глубиной 3,5 м.

«Щенок растет активным и любознательным. Он родился весом чуть больше 5 кг и меньше чем за месяц стал весить более 8 кг — у морских кошек очень жирное молоко. Самой кормящей матери почти вдвое увеличивают рацион. Самки кормят молоком максимум до 5 месяцев, к этому времени щенки начинают постепенно пробовать рыбу», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Самка Юшка оказалась заботливой матерью. Она ограждает щенка от других морских котиков и не пускает его в воду, пока тот не умеет плавать. В первые дни жизни новорожденного Юшка вместе с ним активно кричали, этот процесс называется вокализация. Так мать и щенок запоминают голоса друг друга и учатся различать их. В природе самки спустя неделю оставляют щенков на берегу, а сами уплывают в море кормиться, а когда возвращаются — начинают кричать, а щенки им отзываются. Так они снова находят друг друга.

На данный момент в Московском зоопарке живут три взрослые самки и один гаремный самец Пират. Самец не участвует в заботе о новорожденном щенке, но так и должно происходить, этот процесс заложен природой. Малыш периодически выходит с Юшкой на показательные кормления и с интересом изучает все вокруг себя.

