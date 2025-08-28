В Подмосковье появился на свет новый представитель редчайших какаду

В центр воспроизводства редких видов животных в Волоколамском муниципальном округе недавно переехал и обосновался оранжевохохлый какаду — одна из самых редких и находящихся на грани исчезновения птиц. Птенец этого вида появился на свет в прошлом году и был выведен от волоколамского самца, который в настоящее время обитает в зоопарке Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Этот случай иллюстрирует важность долгосрочного обмена животными между зоопарками, что способствует сохранению ценных генов и укреплению генетического разнообразия редких видов.

Оранжевохохлый какаду — представитель экзотической птицы, обитающей только на островах Восточный Тимор, Сулавеси и на Зондском архипелаге. Их численность значительно сократилась в 80-х и 90-х годах вследствие нелегальной эксплуатации, связанной с отловом птиц для продажи, что поставило их на грань исчезновения. Именно поэтому в центре воспроизводства ведется активное размножение этих птиц в искусственных условиях, чтобы предотвратить полное исчезновение вида.

Новому гостю центра — уже довольно взрослой птице — дали временное имя «Какадуша». В настоящее время ветеринары проводят обследование, чтобы определить пол птицы посредством анализа. Это важный этап в подготовке к дальнейшему разведению. В центре уже есть не один какаду этого вида, что говорит о начале формирования такой редкой популяции для сохранения и потенциале размножения этих птиц.

Такая работа по сохранению животных крайне важна для мировой биологической и экологической безопасности, поскольку данный вид крайне уязвим и под угрозой исчезновения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.