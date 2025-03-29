Детей мигрантов не будут принимать в школы: Володин перечислил апрельские законы

В апреле детей мигрантов начнут проверять на знание русского при приеме в школу

В апреле 2025 года в силу вступает ряд законов. Детей мигрантов перестанут зачислять в школы в том случае, если они не знают русского языка, сообщает в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Также сыновей и дочерей приезжих будут проверять на то, законно они пребывают в РФ или нет. Еще заработает закон о том, что гражданин может оформить на себя максимум 20 сим-карт. На Госуслугах получится проверить, сколько их зарегистрировано, и не получили ли доступ к ним мошенники.

В детских лагерях начнет действовать единая программа воспитательной работы. Люди, которые работают в учреждениях отдыха, а также оздоровления, смогут применять ее для составления тех или иных планов. Также молодых людей будут приучать к нужным ценностям в духовно-нравственном плане.

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Их выдают инвалидам, людям, потерявшим кормильца, и с отсутствующим, недостаточным трудовым стажем.

Еще с апреля введут ограничение для рискованных ипотечных и автомобильных кредитов. Установят так называемый макропруденциальный лимит для банков и микрофинансовых организаций. Это максимальный показатель необеспеченного кредитования (без залога). Благодаря нововведению уменьшится уровень закредитованности граждан.