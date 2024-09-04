Детей из Подмосковья ждут к участию в премии в области творчества ARTIS-2024

Участников от Подмосковья приглашают к сотрудничеству в рамках новой ежегодной международной премии в области детского и молодежного творчества ARTIS-2024, которая пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает организаторы премии — творческое объединение «Я МОГУ!».

Новая Премия ARTIS — это престижная международная премия, присуждаемая ежегодно талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. Премиальный фонд составляет 2 млн рублей.

Номинантами на премию становятся конкурсанты, получившие звание лауреата I степени в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года на одном из очных фестивалей-конкурсов с официальным всероссийским или международным статусом. Крайний срок подачи заявок на соискание премии — 1 октября 2024 года.

Основная цель премии — выявление и поощрение талантливых юных артистов и их педагогов.

«Мы верим, что оценки и рекомендации авторитетного жюри помогут каждому участнику сделать качественный шаг вперед. Получение Премии ARTIS — подтверждение творческого успеха на самом высоком уровне», — отмечают организаторы премии.

Кроме того, задачи премии релевантны Федеральному закону от 14.07.2022 г. № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», в том числе в таких аспектах, как содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.

В прошлом году Новая Премия ARTIS собрала в Санкт-Петербурге свыше 3300 участников из 119 населенных пунктов России всех 8 федеральных округов, а также из зарубежных стран — Беларуси и Узбекистана.

Членами судейской коллегии ежегодно выступают выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные артисты России, победители ведущих телепроектов страны. Среди них — хореографы Егор Дружинин и Евгений Папунаишвили, фигуристы Илья Авербух и Алексей Ягудин, актеры Ян Цапник и Андрей Федорцов, актриса театра, кино и дубляжа, голос Алисы от компании «Яндекс» Татьяна Шитова, певица Татьяна Буланова и другие.

Премия ARTIS проводится в рамках международного культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!» (festrussia.ru), учрежденного в 2013 году в Санкт-Петербурге. За 11 лет работы мы провели более 700 мероприятий: творческих фестивалей-конкурсов, арт-лагерей, пленэров для художников, научнопрактических конференций и форумов для педагогов дополнительного образования. В мероприятиях нашего проекта суммарно приняли участие свыше 200 тыс. человек.

Учитывая высокие результаты творческих коллективов из Подмосковья, к участию в премии приглашаются воспитанники учреждений дополнительного образования, ставшие лауреатами I степени в сезоне 2023–2024 гг.