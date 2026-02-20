Депутаты предложили ввести единый короткий номер психологической помощи

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым считают, что в РФ необходимо ввести единый бесплатный короткий номер экстренной психологической помощи, сообщает ТАСС .

Парламентарии направили соответствующее предложение министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По данным авторов инициативы, сейчас граждане часто не знают, куда обратиться за психологической помощью.

В разных регионах разные длинные номера соответствующих служб, короткий функционирует только в Татарстане (129). Поэтому люди, находящиеся в поисках психологической поддержки, звонят по номерам 112/103 с непрофильными обращениями, перегружая линии, а иногда и вовсе боятся обратиться за помощью.

Депутаты считают целесообразным рассмотреть возможность запуска по всей России единого бесплатного короткого номера экстренной психологической помощи. По их словам, это повысит доступность помощи и снизит нагрузку на общие экстренные службы.

Ранее психолог Лилия Гладких сообщила, что мужчины и женщины по-разному проживают стресс. Именно это часто становится причиной семейных конфликтов.

