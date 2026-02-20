Депутаты предложили ввести единый короткий номер психологической помощи
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым считают, что в РФ необходимо ввести единый бесплатный короткий номер экстренной психологической помощи, сообщает ТАСС.
Парламентарии направили соответствующее предложение министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По данным авторов инициативы, сейчас граждане часто не знают, куда обратиться за психологической помощью.
В разных регионах разные длинные номера соответствующих служб, короткий функционирует только в Татарстане (129). Поэтому люди, находящиеся в поисках психологической поддержки, звонят по номерам 112/103 с непрофильными обращениями, перегружая линии, а иногда и вовсе боятся обратиться за помощью.
Депутаты считают целесообразным рассмотреть возможность запуска по всей России единого бесплатного короткого номера экстренной психологической помощи. По их словам, это повысит доступность помощи и снизит нагрузку на общие экстренные службы.
