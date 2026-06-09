Депутаты предложили уточнить правила для рамок на номерах

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым предложила уточнить, какие устройства на номерах считать запрещенными. Проект уже направили в правительство, сообщает Life.ru .

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым разработала и направила в правительство законопроект об ответственности за устройства на автомобильных номерах. Документ уточняет примечание к статье 12.2 КоАП РФ.

Авторы предлагают считать запрещенными только механизмы, которые позволяют скрывать, видоизменять или маскировать государственный регистрационный знак во время движения. Нилов заявил, что действующая редакция закона допускает неоднозначное толкование.

«Одно дело, когда намеренно используют специальные устройства — шторки, откидные рамки, отражатели или наклейки на номера. Здесь ответственность сохраняется. Другое дело — механизмы крепления, которые не позволяют во время движения скрыть номер, но становятся поводом для составления административных материалов и последующих разбирательств в суде», — отметил парламентарий.

Депутат пояснил, что вопросы возникают и к креплениям, которые сами по себе не могут скрыть или изменить номер при движении автомобиля. Инициатива должна отделить такие элементы от шторок, откидных рамок, отражателей и наклеек на номера.

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