Депутаты Подольска отправили раненым бойцам в госпиталь теплую одежду

Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин вместе с руководителем фракции ВПП «Единая Россия» Любовью Ушаневой приобрел утепленную мужскую одежду для бойцов СВО, которые поступают в госпиталь с ранениями. Новые комплекты нужны им после лечения для отправки на реабилитацию. Упаковать и отправить по назначению вещи помогли в волонтерском центре, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акцию провели в рамках реализации местного партийного проекта «Подольск — пЕРедовой» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ранее они отправили защитникам походные баллоны с газом, перчатки для строительных работ, гигиенические средства. В Подольске депутаты всегда на связи с участниками СВО, их родными и близкими.

Все желающие могут направить теплые вещи для госпиталей через Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Информация по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.