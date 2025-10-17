Депутаты Мособлдумы выразили соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Юдакова

Депутаты и сотрудники аппарата Московской областной Думы выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

16 октября ушел из жизни Сергей Викторович Юдаков. Он был депутатом Московской областной Думы IV, V и VI созывов.

«Вся жизнь этого выдающегося человека, однопартийца, доброго товарища была связана с Московской областью. Невероятная энергичность, принципиальность и ответственность привели его в политику. Занимая разные должности, Сергей Викторович посвятил себя служению обществу и защите интересов жителей региона. Много сил он вложил в совершенствование законодательства. Сергей Викторович хорошо знал, какие проблемы волнуют людей и системно решал их. За что его глубоко уважали», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мои соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Уход Сергея Викторовича — невосполнимая утрата для всех нас, для Подмосковья. Светлая память», — добавил Игорь Брынцалов.