Депутаты и волонтеры Реутова провели мастер-класс по выпечке блинов

В Реутове 17 февраля прошел мастер-класс по выпечке блинов для волонтеров и депутатов, посвященный Масленице. Участники мероприятия приготовили угощения для участников специальной военной операции, их семей и членов клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс по выпечке блинов состоялся во вторник, 17 февраля, в Фонде социальной поддержки населения Реутова. В мероприятии приняли участие депутаты городского Совета и представители молодежного движения. Волонтерам рассказали о традициях Масленицы и поделились секретами приготовления праздничного блюда.

Готовые блины передадут участникам специальной военной операции, их близким, а также членам клуба «Активное долголетие». Организаторы отметили, что угощения будут подаваться со сгущенкой, сметаной и вареньем.

Председатель Молодежного парламента Реутова Дарья Кондратьева подчеркнула, что такие встречи объединяют разные поколения жителей города и помогают поддержать тех, кто в этом нуждается. Мастер-класс по выпечке блинов стал доброй традицией для Реутова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.