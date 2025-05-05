Депутата из Азербайджана не пустили в РФ из-за антироссийских высказываний

Депутату парламента Азербайджана Азеру Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его антироссийских и русофобских высказываний, сообщает РИА Новости .

Бадамова не пустили на территорию РФ 4 мая. Парламентарию отказали в посещении страны со ссылкой на статьи 26 и 27 ФЗ «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию».

Основанием для такого решения послужили «неоднократно допущенные депутатом милли меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности».

При этом отмечается, что Россия не стремится практиковать стоп-листы в отношениях с дружественными странами. Подчеркивается, что мера, избранная в отношении Бадамова, носит персональный характер. Она не влияет на развитие сотрудничества Москвы и Баку.

Власти РФ считают, что подобные возникающие вопросы, как в случае с депутатом из Азербайджана, стоит регулировать именно по дипломатическим каналам.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные примут участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев отметил, что для республики 9 Мая — значимая дата.