Депутат Жаров призвал жителей Подмосковья голосовать за молодежные города ЦФО

Руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия, первый заместитель секретаря местного отделения партии „Единая Россия“ Солнечногорска, депутат совета депутатов городского округа Артем Жаров поддержал голосование за город Смоленск, претендующий на звание „Молодежная столица России“. Также Елец претендует на звание „Город молодежи“. Голосование в обеих номинациях проводится в рамках Всероссийской премии молодежных достижений „Время молодых“.

«В 2026 году Смоленск претендует на титул „Молодежная столица России“. Это город с богатой историей, начатой еще в 863 году, сохранивший дух древних традиций и активно развивающийся сегодня. Расположенный на западной границе страны, Смоленск веками защищал Россию, заслужив почетное название „город-щит“ и звание „Город-Герой“ в 1985 году», — отметил Жаров в своем Telegram-канале.

За звание «Город молодежи» борется Елец в Липецкой области — также один из древнейших городов России. В текущем году он отпраздновал свое 879-летие. В сентябре в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» в Ельце открыли современный центр молодежи.

Звания «Молодежная столица России» и «Город молодежи» присуждают в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» Росмолодежи. В премии определяют города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию молодежной политики.

В соответствии с правилами конкурса жители городов-номинантов не имеют права голосовать за собственный населенный пункт. Поддержать Смоленск и Елец можно до 19 декабря, оставив голос за оба города на портале «Госуслуги» по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/.