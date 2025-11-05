Депутат: участников СВО планируют освободить от уплаты двух налогов

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова рассказала, что участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что инициатива заложена в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

По ее словам, это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам, которые будут распространены на период с 2022 года.

На портале госуслуг Подмосковья участники СВО и их семьи оформили более 700 онлайн-заявлений на получение выплаты на соцтакси.

Ежегодная выплата в размере 24 тысяч рублей положена участникам СВО, ограниченным в передвижении или полностью утратившим зрение, а также семьям участников СВО, воспитывающим ребенка-инвалида. Обязательные условия для получения выплаты — проживание в Московской области и гражданство РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.