Более 700 участников СВО и их семьи подали онлайн-заявления на допвыплату

На портале госуслуг Подмосковья участники СВО и их семьи оформили более 700 онлайн-заявлений на получение выплаты на соцтакси. Об этом сообщает в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Ежегодная выплата в размере 24 тысяч рублей положена участникам СВО, ограниченным в передвижении или полностью утратившим зрение, а также семьям участников СВО, воспитывающим ребенка-инвалида. Обязательные условия для получения выплаты — проживание в Московской области и гражданство РФ.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты на соцтакси» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

В ведомстве отметили, что также подать заявление можно онлайн в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.