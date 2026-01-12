Депутат: следующие 12-дневные новогодние каникулы могут быть в 2032 году

Депутат от «Единой России» Светлана Бессараб сообщила, что следующие 12-дневные новогодние каникулы могут ждать россиян через 6 лет — в 2032 году, пишет ТАСС .

Если на 2027 год можно предположить, что продолжительность новогодних каникул составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, отметила она.

По ее словам, абсолютному большинству россиян, особенно семейным людям, нравятся длинные новогодние каникулы.

В России прошли по-настоящему длинные новогодние каникулы за последние несколько лет. Они продлились с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026-го. Всего россияне отдыхали 12 дней подряд.

Такой длительный отдых получился благодаря переносам выходных дней. Официально праздничные дни установлены с 1 по 8 января. Далее с субботы, 3 января, и воскресенья, 4 января, выходные перенесены на пятницу, 9 января, и на среду, 31 декабря 2025 года. Таким образом получились длинные выходные.

Вместе с выходными днями в январе будет 16 дней для отдыха.

