«Мы видим, как в разные эпохи наши предки сталкивались с вызовами, но благодаря единству, вере и любви к Родине преодолевали их. Например, в 1941 году весь народ встал на защиту страны, и победа ковалась не только на фронте, но и в тылу — на заводах, в госпиталях, в научных лабораториях», — сказал Шапкин.

Он добавил, что сегодня происходит то же самое: в условиях санкций российские предприятия перестраивают логистику, ученые разрабатывают новые технологии, а простые граждане поддерживают друг друга.

«Это и есть та самая историческая связь, которая делает нас сильнее. Но важно помнить и о современных защитниках — военных, сотрудниках правоохранительных органов, волонтерах, которые сегодня участвуют в СВО. Их мужество — прямое продолжение традиций предков. В Московской области, например, мы активно поддерживаем семьи военнослужащих, открываем памятные аллеи, проводим уроки мужества в школах, чтобы молодежь знала свою историю и гордилась ею», — подчеркнул депутат.

Шапкин отметил, что Россия — это не просто территория, а общий дом для десятков народов, объединенных общей историей и культурой. В трудные моменты именно любовь к Родине сплачивает людей.

«Опросы показывают, что даже молодежь, несмотря на глобализацию, ощущает связь со своей страной. Почему? Потому что Россия дает нам уверенность в будущем, чувство принадлежности к великой культуре и гордость за достижения — от космоса до спорта», — резюмировал он.

12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, ценности, достижения всех регионов и всего многонационального народа РФ.

День России — отличный повод заявить о своем патриотизме, любви к Родине и преданности Отечеству. Уровень патриотизма в стране находится на максимуме: 94% граждан называют себя патриотами. Любовь к Родине — это безусловная непреходящая ценность, и в этот день россияне громко заявляют о ней, участвуя в праздничных мероприятиях, держа в руках флаги на улице или вывешивая их в окнах домов.