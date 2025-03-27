Депутат раскритиковала блогера Марию Погребняк за идею о «зарплате жены»

Депутат Госдумы РФ Нина Останина считает, что блогер Мария Погребняк, предложившая мужчинам платить зарплату своим женам за воспитание детей и работу по дому, не может принести какую-либо пользу обществу, сообщает Life.ru .

Ранее мать четверых детей Мария Погребняк подсчитала, что за воспитание детей и домашнюю работу мужчины должны платить женам около 250 тысяч рублей в месяц, уточняется в сообщении.

Останина задалась вопросом, что входит в список видов работы, за которые муж должен платить жене зарплату. По мнению депутата, блогеру просто не повезло с мужем, потому что если семья создается по любви, то не возникает вопросов о том, «кто и что кому должен».

Парламентарий уверена, что, кроме рождения детей, у женщин есть и другие цели в жизни. Она также предположила, что блогеру «не с чем выйти из кухни», чтобы принести какую-то пользу обществу.

«Наверное, дальше осознания себя блогером, который тиражирует рассказы о себе в социальных сетях, ничего больше в голове и за душой нет», — заявила Останина.