Депутат Рады призвала украинцев переселяться в деревню из-за возможного блэкаута
Фото - © РИА Новости
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей украинских городов, особенно Киева, рассмотреть переезд в деревню на зиму ввиду возможного блэкаута, сообщает ТАСС.
«В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет», — отметила она.
Депутат призвала украинцев рассмотреть временный переезд этой осенью — зимой за город.
«Особенно это касается киевлян», — подчеркнула она.
Безуглая заявила, что Киев — «стратегическая и символическая цель». По ее словам, город может совсем остаться без света и водоснабжения.
Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что России не удастся погрузить Украину во тьму. Его интервью вышло на фоне отключений света в 10 регионах.
Из-за удара ВС РФ по энергетическим объектам во многих городах начались перебои со светом. В Киеве произошел транспортный коллапс, а некоторые образовательные учреждения перешли на дистанционной формат работы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.