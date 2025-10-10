Депутат Рады призвала украинцев переселяться в деревню из-за возможного блэкаута

сегодня в 22:29

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей украинских городов, особенно Киева, рассмотреть переезд в деревню на зиму ввиду возможного блэкаута, сообщает ТАСС .

«В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет», — отметила она.

Депутат призвала украинцев рассмотреть временный переезд этой осенью — зимой за город.

«Особенно это касается киевлян», — подчеркнула она.

Безуглая заявила, что Киев — «стратегическая и символическая цель». По ее словам, город может совсем остаться без света и водоснабжения.

Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что России не удастся погрузить Украину во тьму. Его интервью вышло на фоне отключений света в 10 регионах.

Из-за удара ВС РФ по энергетическим объектам во многих городах начались перебои со светом. В Киеве произошел транспортный коллапс, а некоторые образовательные учреждения перешли на дистанционной формат работы.

