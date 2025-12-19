Депутат Рады Гончаренко* получил 18 лет тюрьмы заочно в России

Суд Москвы заочно приговорил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко* к 18 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме, а оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете), а также по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, с угрозой применения насилия).

Гончаренко* находится в розыске, он заочно арестован. Дело рассматривалось судом в общей порядке в его отсутствие. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов и деятельностью, связанной с размещением информации, на срок 4 года.

По данным следствия, подсудимый в октябре 2024 года и в январе 2025 года в ходе публичного выступления призвал к осуществлению террористической деятельности. Он также сделал заявления, содержащие унижения достоинства группы лиц по признаку национальности, с угрозой применения насилия. Затем он опубликовал в сети видеозаписи с этим выступлением.

Ранее фигурант заочно получил 10 лет лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 205.2, п. «д» ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 205.2, п. «д» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Ранее Мосгорсуд зарегистрировал дело в отношении полной тезки экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Ее обвиняют в госизмене.

*Внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

