Депутат проверил, насколько работают меры властей против телефонных мошенников

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин спрогнозировал, что во втором полугодии текущего года количество атак финансовых мошенников на россиян сократится на 30%. Также он оценил, как меры работают сейчас, сообщила «Газета.ru».

«С начала июня 2025 года российские операторы связи маркируют подозрительные номера. Звонки от мошенников помечаются как „спам“ или „опасные“. Согласно статистике, за первые десять дней система выявила 1,2 млн подозрительных вызовов. Количество успешных афер сократилось на 18% (данные ЦБ). Средний ущерб от телефонного мошенничества — 25 тыс. рублей на каждый случай», — сказал Никитин.

Он уточнил, что преступники быстро адаптируются: использование новых SIM-карт выросло на 37%, но основной схемой по-прежнему остается подмена номеров.

Никитин добавил, что новые меры помогают защитить деньги граждан, а противодействие телефонному мошенничеству становится системным. При этом депутат предупредил, что не стоит ожидать массового перехода злоумышленников в офлайн-форматы, так как такие преступления сопряжены с высокими рисками и затратами. По его мнению, обновленные правила повысят безопасность цифрового пространства для большинства жителей России.

С 1 июня 2025 года в РФ действует закон о маркировке телефонных звонков. Теперь все вызовы от компаний и ИП должны отображать название организации, что упрощает распознавание мошенников. Кроме того, формируется госбаза номеров и голосов преступников, с которой операторы будут сверяться в режиме реального времени. А с 1 сентября граждане получат возможность блокировать оформление SIM-карт на свое имя через Госуслуги. Эти меры призваны сократить количество мошеннических звонков и усилить защиту пользователей.

Согласно статистике ЦБ, в первом квартале 2025 года в России произошло почти 297 тыс. случаев незаконного списания средств с банковских счетов, а общий ущерб превысил 6,8 млрд рублей.

Ранее жителям России рассказали, как защититься от мошенников при онлайн-покупках.