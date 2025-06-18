Отдельная карта и бдительность: как защититься от мошенников при онлайн-покупках?

Эксперт Кравцов: лучше всего завести отдельную карту для онлайн-шопинга

Существует несколько основных элементов защиты при совершении онлайн-платежей. О том, о какие действия могут служить сигналом мошенничества и как защитить себя при онлайн-шопинге, рассказал РИАМО основатель и CEO Payselection Гарик Кравцов.

Эксперт пояснил, как работают механизмы защиты в онлайн-операциях.

Когда покупатель вводит данные банковской карты на сайте, процесс запускается с передачи этой информации в платежную систему и банк-эквайер, которые берут на себя обработку транзакции. Ключевой элемент безопасности — аутентификация через 3D Secure: клиенту отправляется SMS или push-уведомление, требующее подтверждения действия.

После прохождения аутентификации система проверяет наличие средств, оценивает потенциальные риски и принимает решение о завершении платежа. Средства сначала поступают на счет банка-эквайера, а затем перечисляются продавцу.

Один из важнейших механизмов — антифрод-система, встроенная в платежный сервис. Она анализирует данные карты — номер, срок, имя владельца — и сопоставляет их с информацией аккаунта. Несовпадения могут остановить операцию, объяснил Кравцов.

Сигналами мошенничества также считаются: необычно быстрый ввод данных, смена IP или геолокации, внезапно выросший чек. Антифрод автоматически блокирует транзакции, если обнаруживает совпадения с черными списками карт, email-адресов или IP, ранее замеченных в подозрительной активности.

Эксперт дал рекомендации, как защитить себя при онлайн-покупках. Проверяйте адрес сайта: безопасный сайт всегда начинается с https:// и показывает значок замка. Остерегайтесь ресурсов с ошибками, без контактов и физического адреса.

Заведите отдельную карту для онлайн-оплат, лучше виртуальную — с лимитом и пополнением по мере необходимости. Изучайте репутацию продавца, ищите отзывы на независимых платформах и форумах. Не сохраняйте данные карты на неизвестных сайтах и не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров — вводите адрес вручную.

«Главный принцип — бдительность. Используйте проверенные инструменты, не доверяйте на слово и внимательно относитесь к любым нестандартным ситуациям. Осторожность — ваш лучший щит в онлайн-шопинге», — резюмировал Кравцов.