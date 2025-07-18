Депутат предупредил жителей Подмосковья о коварной уловке мошенников

Участились случаи, когда мошенники звонят и представляются от имени «Почты России», сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«За последнее время мошенники стали изощреннее, их методы — агрессивнее, а масштабы — пугающими. Но и мы не стоим на месте: государство, бизнес и общество объединяются, чтобы дать им отпор», — сказал Коркин.

Он добавил, что кибермошенники постоянно придумывают новые схемы, но некоторые из них стали особенно опасными.

«Например, в последнее время участились звонки от имени „Почты России“ с ложными сообщениями о посылках. Одна из новых схем — вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона. Затем деньги обналичиваются или переводят на другие счета», — рассказал эксперт.

Коркин отметил, что с развитием искусственного интеллекта появляется все больше дипфейков — технологии позволяют подделывать голоса и даже видео близких, создавая иллюзию, что родные в беде и нуждаются в деньгах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии.

Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».