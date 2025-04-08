Депутат предупредил об опасности использования ИИ-генерации

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Парламентарий отмечает, что до половины аудиовизуальных материалов в соцсетях уже создается искусственным интеллектом и зачастую неотличимо от контента, произведенного человеком.

Поэтому, по мнению автора инициативы, необходимы обязательная маркировка сгенерированных или измененных изображений, видео и аудио специальными плашками для предотвращения использования ИИ-контента в преступных целях. Также необходимо реагировать на зафиксированные случаи злонамеренной манипуляции нейросетевыми технологиями.

В Минцифры пока не прокомментировали полученное обращение.

Ранее в Минкульте предложили маркировать произведения искусства, связанные с темой употребления наркотиков.