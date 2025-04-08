Депутат предупредил об опасности использования ИИ-генерации
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с инициативой введения единых правил маркировки нейросетевого контента, сообщает RT.
Парламентарий отмечает, что до половины аудиовизуальных материалов в соцсетях уже создается искусственным интеллектом и зачастую неотличимо от контента, произведенного человеком.
Поэтому, по мнению автора инициативы, необходимы обязательная маркировка сгенерированных или измененных изображений, видео и аудио специальными плашками для предотвращения использования ИИ-контента в преступных целях. Также необходимо реагировать на зафиксированные случаи злонамеренной манипуляции нейросетевыми технологиями.
В Минцифры пока не прокомментировали полученное обращение.
Ранее в Минкульте предложили маркировать произведения искусства, связанные с темой употребления наркотиков.