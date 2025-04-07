Минкультуры РФ вводит маркировку для произведений искусства

Маркировку произведений с упоминанием наркотиков могут утвердить в РФ

С 1 сентября 2025 года все картины, фильмы, музыкальные произведения и другие виды искусства, содержащие упоминания или изображения наркотических веществ, должны будут получать специальную маркировку, пишет РИА Новости .

Новый порядок, разработанный согласно закону «О наркотических средствах», в случае принятия будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

Минкультуры опубликовало проект приказа с подробным перечнем категорий произведений, требующих маркировки. Речь идет о любых работах, где присутствует визуальное изображение наркотиков, пропаганда их употребления, упоминания в текстах или сюжетах.

Ранее Роскомнадзор инициировал дискуссию о запрете демонстрации контента, в котором демонстрируются сексуальные девиации и нетрадиционные сексуальные отношения.