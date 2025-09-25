Депутат предложил запретить рекламу легкого заработка в интернете

Руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович заявил, что рекламу легкого заработка в интернете необходимо запретить. По его мнению, подобный контент негативно влияет на трудовые ценности и способствует распространению иждивенческих настроений.

Малинкович отметил, что в Китае уже реализуют меры по ограничению подобной информации в цифровом пространстве. Он предложил использовать китайский опыт, но без излишнего фанатизма.

«Люди привыкли делиться эмоциями в интернете. Однако у нас есть такое явление, беспокоящее китайцев, как высмеивание в Сети усердного труда. Мол, зачем работать месяц по восемь часов в офисе, если можно якобы получить эти деньги за пять часов работы в день. Это пропаганда легкого заработка. Надо пресекать публикацию рекламы легкого труда в противовес труду рабочих и служащих», — пояснил Малинкович.

Депутат подчеркнул, что подобные сообщения искажают представление о реальности, особенно среди молодежи, и формируют скептическое отношение к необходимости постоянной работы и дисциплины. Он добавил, что легких денег не бывает, и пообещал обратиться с инициативой в Роскомнадзор.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что ведомство будет еженедельно обновлять списки интернет-ресурсов, доступных россиянам при ограничениях мобильной связи.