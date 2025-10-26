Депутат предложил ввести медполис и справку о здоровье для въезда мигрантов

В России могут обязать мигрантов иметь медполис и справку о здоровье

Наличие действующего медицинского полиса и справки об отсутствии опасных заболеваний должно стать обязательным условием для въезда мигрантов на территорию России. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС .

Парламентарий отметил, что хотя иностранные рабочие для получения патента и проходят медосмотр, это происходит уже после их прибытия в страну.

«Поэтому необходимо ввести требование, чтобы с собой они имели документы об отсутствии определенного перечня инфекций или заболеваний. Это в интересах нашей безопасности», — заявил Нилов.

Он допустил, что будут появляться и фальшивые справки, поэтому дополнительный медосмотр в России следует сохранить, но превентивная мера «все равно снижает зону риска». То же самое, по его мнению, должно касаться и полиса медицинского страхования.

Депутат напомнил, что по закону иностранец обязан иметь страховку при въезде, но на практике это требование часто игнорируется, а экстренная медицинская помощь, включая роды и операции, оказывается им бесплатно, что ложится нагрузкой на региональные бюджеты.

«Поэтому предложение: нет полиса на границе — не заезжаешь», — заключил Нилов.

Он уточнил, что полис можно было бы приобретать в электронном виде и предъявлять пограничникам, как это практикуется в других странах.

Соответствующий законопроект уже был ранее внесен на рассмотрение в Госдуму.