Депутат предложил ограничить число питомцев пропорционально площади жилья

Член комитета Госдумы по защите семьи и детства Евгений Марченко подготовил законопроект, устанавливающий предельное количество собак и кошек, разрешенных для содержания в квартирах, сообщает ТАСС .

Согласно документу, на каждые 18 кв. метров жилой площади допускается проживание не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключение предусмотрено для собак-проводников, а также для временного содержания потомства до достижения шестимесячного возраста.

В пояснительной записке депутат отметил, что действующее законодательство не ограничивает число питомцев в жилых помещениях, что на практике приводит к случаям содержания 15-20 и более животных в обычных квартирах. Подобные ситуации, по мнению автора инициативы, создают антисанитарные условия и нарушают санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее вступило в силу распоряжение правительства Российской Федерации, которым утвержден перечень видов животных, запрещенных к содержанию.