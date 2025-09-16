Жителям Подмосковья рассказали, каких экзотических животных запрещено содержать

1 сентября вступило в силу распоряжение правительства Российской Федерации, которым утвержден перечень видов животных, запрещенных к содержанию. В новой редакции перечня содержатся в основном экзотические, крупные и опасные животные, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Несмотря на то, что тема, казалось бы, нехарактерна для России и Подмосковья, в частности, на самом деле опрос очень актуален. В нашей практике встречались случаи, когда приходилось разбираться с гражданами и организациями, содержавшими целые зверинцы из экзотических животных, от тигров до королевских кобр. Были ситуации, когда безнадорные «экзоты» беспокоили всю округу. Поэтому мы просим жителей Подмосковья учесть, что незаконное содержание животных чревато административными мерами. Не говоря уже о том, что содержать их в неволе в чужой климатической среде и условиях — антигуманно», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Согласно перечню, гражданам запрещено содержать львов, леопардов, тигров, ягуаров, снежных барсов, гепардов, пум и ряд других больших кошек, а также лис, медведей, волков и росомах. Такое же ограничение распространяется на слонов, бегемотов и жирафов, американских дикобразов, всех китообразных, сирен, тюленей и других крупных морских обитателей.

Под запрет попадает содержание многих известных приматов, гиббонов, всех видов макак и капуцинов, павианов и ревунов. Введено табу на африканского и австралийского страусов, пингвинов, фламинго, пеликанов, а также на многих видов змей, включая королевскую кобру и мамб. В списке — комодский варан, все крокодилы, крупные каймановые черепахи, ядовитая квакша, желтый и полосатый древесный скорпионы, пауки, включая черную вдову, все виды тарантулов.

Из рыб в перечень вошли, например, электрические скаты и некоторые другие виды скатов, морские окуни, морские дракончики, муреновые, электрический угорь, некоторые коралловые полипы. Всего в документе насчитывается более 120 разновидностей обитателей дикого мира, запрещенных к содержанию.

Подробнее ознакомиться с перечнем, вступившим в силу, можно здесь: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202505120019?index=2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.